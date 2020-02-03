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Подмосковная школьница умерла на праздновании дня рождения
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 3 Февраля 2020, 13:05
Как проинформировала пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в Подольске 13-летняя школьница скоропостижно скончалась во время празднования дня рождения, идет доследственная проверка.
Отмечается, что девочка с родителями приехала к бабушке для празднования дня рождения. В какой-то момент она почувствовала недомогание и легла отдохнуть. Спустя непродолжительное время родители обнаружили дочь мертвой.
Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти девочки.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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