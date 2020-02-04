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Труп избитого мужчины нашли в квартире в Чехове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Февраля 2020, 12:31
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в подмосковном Чехове полицейские задержали 35-летнего мужчину, который до смерти избил своего 53-летнего знакомого во время пьяной ссоры.
Отмечается, что тело мужчины с ушибами и ссадинами обнаружили в квартире дома на улице Дружбы 2 февраля.
По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
Начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков рассказал, что уровень раскрываемости преступлений в Подмосковье выше, чем в других субъектах России, он вырос в 2019 году до 60,7%.
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