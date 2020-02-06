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Почти 500 свиней пострадали во время пожара на подмосковной ферме
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Происшествия — 6 Февраля 2020, 12:04
Как проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, что пожарные ликвидировали открытое горение на свиноферме в подмосковном Можайском городском округе, в результате инцидента пострадали 480 свиней.
Отмечается, что утром 6 февраля очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в строении по адресу: Можайский городской округ, деревня Настасьино.
Отмечается, что в ангаре свинофермы в момент пожара находилось 500 голов свиней. Животные в количестве 480 голов пострадали от опасных факторов пожара, 20 - спасены. В 10:20 на площади 800 квадратных метров была локализация, в 10:52 - ликвидация открытого горения. Среди населения пострадавших нет.
К тушению пожара было привлечено 39 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС - 11 человек и три единицы техники.
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