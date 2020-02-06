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Жительницу Орловской области задержали в Барвихе с 2 кг героина
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Февраля 2020, 12:14
Как проинформировала пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области, что сотрудники полиции подмосковного Одинцовского городского округа задержали в Барвихе подозреваемую в сбыте наркотиков.
Отмечается, что задержанной оказалась 48-летняя жительница Орловской области. В ее сумке нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.
По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством – героином. Кроме того, оперативниками в телефоне злоумышленницы был обнаружен адрес закладки наркотика.
Она добавила, что в ходе осмотра возле одного из домов в кустарниках был обнаружен тайник, в котором хранился сверток с героином. Всего из незаконного оборота изъято более 2 килограммов наркотика.
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