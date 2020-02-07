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Почти 10 тыс человек эвакуировали из магазинов Подмосковья из‑за угрозы взрыва за день
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Февраля 2020, 12:18
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что из магазинов «Леруа Мерлен» в Подмосковье 6 февраля из-за угрозы взрыва эвакуировали 9324 человека, после проверки всех 16 магазинов и одного склада в 13 округах информация о минировании не подтвердилась.
Отмечается, что после обследования всех зданий и территорий кинологическими службами наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось. Всего было эвакуировано 9324 человека, из них 3640 работников магазинов «Леруа Мерлен», 5684 посетителя (из них 765 детей).
Указанные магазины находятся в 13 городских округах региона, таких как Химки, Красногорск, Подольск, Солнечногорск и другие. При этом сразу три объекта расположены в Мытищах, по два — в Домодедове и Ленинском городском округе.
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