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Два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой в Сергиевом Посаде
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Происшествия — 10 Февраля 2020, 14:45
Как информирует kp.ru, что в подмосковном Сергиевом Посаде после массовой драки со стрельбой в больницу с ранениями увезли двух мигрантов.
Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером в кафе «Звездочка» на Институтской улице, где отдыхали две группы мужчин – местные жители и приезжие из Средней Азии. Возникла ссора, после чего последовала потасовка со стрельбой из травматического пистолета.
К моменту приезда полицейских патрулей у кафе остались лежать только раненые – двое молодых граждан Таджикистана. Их обоих доставили в больницу.
В настоящих момент по факту инцидента проводится проверка. Личности участников драки выясняют правоохранители.
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