11февраля 2020
вторник
|
Нелегальный игорный клуб ликвидировали в Орехово‑Зуевском округе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 11 Февраля 2020, 12:49
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в Орехово-Зуевском городском округе полицейскими пресечена деятельность нелегального игорного клуба, который работал в помещении бывшего ресторана по улице Ленина.
Уточняется, что заведение работало законспирировано без вывесок и преимущественно в ночное время. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку.
При осмотре полицейские обнаружили кассовый аппарат, 35 моноблоков и 230 тысяч рублей, все обнаруженные вещи изъяты в качестве улик. В ходе оперативных мероприятий правоохранители застали в заведении 11 посетителей. Изъятое оборудование, как показало исследование, относится к игровому.
В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские разыскивают организатора незаконного игорного клуба.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Котировки
Партнеры