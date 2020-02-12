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Жителя Татарстана задержали в Подмосковье за попытку сбыта 400 граммов метилэфедрона

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

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Происшествия — 12 Февраля 2020, 12:16

Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции задержали в Дмитровском городском округе 25-летнего жителя Республики Татарстан по подозрению в сбыте крупной партии наркотика.

Отмечается, что в ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Изъятое содержимое является наркотическим средством метилэфедроном весом около 400 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Его поместили под стражу.

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