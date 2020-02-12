12февраля 2020
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Жителя Татарстана задержали в Подмосковье за попытку сбыта 400 граммов метилэфедрона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Февраля 2020, 12:16
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что сотрудники полиции задержали в Дмитровском городском округе 25-летнего жителя Республики Татарстан по подозрению в сбыте крупной партии наркотика.
Отмечается, что в ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Изъятое содержимое является наркотическим средством метилэфедроном весом около 400 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Его поместили под стражу.
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