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Пожар потушили в квартире на площади Святителя Николая в Дзержинском
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Происшествия — 17 Февраля 2020, 11:49
Как проинформировал «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Павел Иванов, пожарные ликвидировали возгорание в квартире на площади Святителя Николая в подмосковном Дзержинском.
В понедельник в 0:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Дзержинский, площадь Святителя Николая, дом №3.
«В 0:40 пожар ликвидирован. Обошлось без пострадавших», - сообщил Иванов.
В тушении участвовали четыре единицы техники, 16 человек.
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