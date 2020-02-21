21февраля 2020
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Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за кражу жвачки и шоколада из магазинов в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Февраля 2020, 11:04
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в подмосковных Луховицах задержали 25-летнего уроженца Северного Кавказа, подозреваемого в совершении серии краж продуктов из магазинов.
Согласно полученной ориентировке инспекторы ДПС остановили иномарку для проверки документов. В багажнике полицейские обнаружили коробки с шоколадом и жвачкой. Водитель заметно нервничал и на вопросы о продуктах и документах на них не ответил. Это вызвало подозрение, и мужчину доставили в отделение полиции.
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