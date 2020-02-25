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Более 150 человек эвакуировали из парк‑отеля в Истре из‑за угрозы взрыва
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Происшествия — 25 Февраля 2020, 12:02
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, что в городском округе Истра из парк-отеля «Огниково» из-за угрозы взрыва эвакуировали свыше 150 человек, после проверки объекта информация о минировании не подтвердилась.
Уточняется, что в 13:58 24 февраля от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Истра в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступил сигнал об анонимном звонке с угрозой минирования парк-отеля «Огниково». Эвакуировано 154 человека: 30 персонала и 124 постояльца (из них 50 детей).
В результате обследования корпусов и прилегающей территории кинологическими расчетами наличие взрывоопасных веществ и предметов не подтвердилось.
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