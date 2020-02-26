26февраля 2020
среда
|
Частный дом сгорел в подмосковном Голицыне
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 26 Февраля 2020, 12:06
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что пожар в частном жилом доме произошел в Голицыне Одинцовского городского округа в ночь на среду.
Уточняется, что возгорание произошло по адресу: Крестьянский проспект, дом 28. Первое сообщение поступило в 00:36. Тушение пожара заняло почти восемь часов.
В 01:46 — локализация пожара. В 02:12 — ликвидация открытого горения. В 08:40 — ликвидация пожара.
В ликвидации пожара участвовали 16 человек и четыре единицы техники.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
утром 0 +2 днем +2 +4
Котировки
Партнеры