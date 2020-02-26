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Крупный пожар потушили на территории заброшенной фермы в Раменском округе
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Происшествия — 26 Февраля 2020, 12:09
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что спасателям утром 26 февраля удалось потушить пожар на территории заброшенной фермы в деревне Нижнее Мячково в Раменском округе Подмосковья, там горели поддоны (паллеты).
Отмечается, что в МЧС 25 февраля сообщили о пожаре по адресу: Раменский округ, деревня Нижнее Мячково.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось очаговое горение паллет на уличной площадке размерами 50 на 50 метров и горение паллет внутри заброшенной фермы, площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров.
В 19:25 25 февраля пожар был локализован, в 20:25 – ликвидировано открытое горение, а в 06:25 в среду пожар был потушен.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
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