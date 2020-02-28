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Три человека пострадали в ДТП на Симферопольском шоссе в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 28 Февраля 2020, 11:59
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в Подмосковье на Симферопольском шоссе столкнулись три автомобиля, в результате ДТП пострадали три человека.
Отмечается, что на 59-м километре Симферопольского шоссе произошло столкновение трех автомобилей: Kia, Fiat и Peugeot. В результате ДТП три человека пострадали.
В настоящий момент обстоятельства дорожной аварии выясняются. На месте работают сотрудники полиции.
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