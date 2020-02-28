28февраля 2020
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Два аэропорта и ТЦ «заминировали» в Подмосковье за минувшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 28 Февраля 2020, 12:00
Как информируется на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области, что за прошедшие сутки анонимные угрозы с «минированием» зданий поступили в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также в торговый центр «Леруа Мерлен» в Мытищах, все три вызова оказались ложными.
Уточняется, что поступала информация об анонимных звонках о минировании трех объектов. Аэропорт Шереметьево и аэропорт Домодедово. Эвакуация не проводилась, в аэропортах ввели режим «Аноним». Усилены меры безопасности.
Кроме того, в тот же день поступила информация о минировании торгового центра «Леруа Мерлен» в Мытищах. Из здания эвакуировали около 200 человек – среди них персонал и посетители. Вызов оказался ложным.
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