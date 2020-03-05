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В Лобне дети выпили жироудалитель и попали в больницу
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Происшествия — 5 Марта 2020, 11:59
Как информирует РЕН ТВ, что в городском округе Лобня двое маленьких детей получили химические ожоги рта и лица, выпив жироудалитель марки «Шуманит».
Уточняется, что инцидент случился 4 марта, что в одном из домов на улице Юности. По некоторым данным, химические ожоги получили двухлетний и 11-месячный братья.
Старший брат получил ожог полости рта, а младший – лица. Дети госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
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