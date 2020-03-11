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Праздничное застолье в Электроуглях закончилось для мужчины смертью
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Марта 2020, 12:10
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что тело мужчины 1971 года рождения обнаружили 8 марта в одном из домов на Совхозной улице в подмосковных Электроуглях.
Отмечается, что в ходе поведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление была доставлена в полицию жительница Московской области 1963 года рождения. Преступление было совершено во время ссоры при распитии алкоголя.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемая задержана.
По данным пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области, преступление совершила сожительница мужчины. Его смерть наступила в результате ножевого ранения в живот.
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