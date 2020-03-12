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Один человек пострадал во время пожара в Троицке
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Происшествия — 12 Марта 2020, 12:39
Как информируется на сайте Главного управления МЧС РФ по Москве, что в Троицке произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, в результате инцидента пострадал один человек.
Уточняется, что возгорание произошло вечером 11 марта в микрорайоне В.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения из горевшей квартиры на третьем этаже девятиэтажного жилого дома вынесли пострадавшего человека и передали его врачам скорой помощи.
В 23:58 было ликвидировано возгорание личных вещей на площади 2 квадратных метра.
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