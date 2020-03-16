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Пьяного дебошира задержали в аэропорту Домодедово
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Происшествия — 16 Марта 2020, 12:14
Как информируется на сайте управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, что в аэропорту Домодедово в зале прилета международных авиалиний полуголый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал с пограничниками, его доставили в дежурную часть полиции.
Отмечается, что в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступил сигнал о необходимости прибытия наряда полиции в зал прилета международных авиалиний к пункту пограничного контроля, где один из пассажиров повел себя неадекватно. Прибывшие на вызов сотрудники транспортной полиции обнаружили находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, который, оголив торс, словесно конфликтовал с представителем пограничной службы..
Полицейские применили физическую силу к мужчине из-за того, что он отказывался прекратить хулиганские действия и проследовать в дежурную часть.
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