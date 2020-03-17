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В Пушкине мужчина одним ударом убил таксиста
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 17 Марта 2020, 15:23
Как информирует пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в городском округе Пушкино мужчина в ходе конфликта напал на водителя такси и нанес ему смертельный удар, его задержали и предъявили обвинение.
Уточняется, что инцидент произошел около кафе в городе Ивантеевка 15 марта. Обвиняемый вмешался в конфликт, который произошел между его знакомой и водителем такси. Мужчина нанес удар в лицо таксисту, после чего тот упал и ударился головой об асфальт. Пострадавший был госпитализирован и позже умер в больнице.
Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области 27-летнему гражданину одного из соседних государств предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 59-летнего мужчины (часть 4 статьи 111 УК РФ).
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