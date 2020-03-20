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Пожар потушили в строении на улице Кирова в Подольске
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Происшествия — 20 Марта 2020, 12:08
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что пожарные Подольска ликвидировали возгорание в одном из строений на улице Кирова.
Уточняется, что в Подольске 20 марта в 3:52 в оперативно-дежурную смену поступил сигнал о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, улица Кирова. В 4:10 пожарные ликвидировали возгорание.
Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.
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