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Наркодилера задержали в подмосковной Кашире
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Марта 2020, 12:13
Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном городском округе Кашира полицейские задержали мужчину, который перевозил крупную партию синтетического наркотика.
Уточняется, что на 111-м километре автодороги М-4 «Дон» правоохранители остановили иномарку, которой управлял 30-летний житель Воронежа. При досмотре транспортного средства в багажном отделении был обнаружен и изъят пакет с кристаллическим веществом.
По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом метилэфедроном общей массой более 1 килограмма.
Задержанный перевозил синтетический наркотик из Московского региона в город Воронеж, чтобы в дальнейшем заложить в тайник.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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