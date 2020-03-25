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Несколько пассажирских самолетов и медучреждений «заминировали» в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 25 Марта 2020, 12:08
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что за прошедшие сутки в Подмосковье проверили 13 пассажирских самолетов и три медицинских учреждения из-за угрозы взрывов, во всех случаях тревога оказалось ложной.
Уточняется, что 24 марта в 16:25 поступила информация об угрозе минирования девяти пассажирских самолетов внутренних рейсов, находящихся в полете. Отправление и прибытие - в аэропорт Шереметьево.
Кроме того, поступила аналогичная информация в отношении четырех самолетов в Домодедове. Все воздушные суда приземлились в штатном режиме. Сбоев в работе аэрогаваней не было.
Также 24 марта злоумышленники сообщили об угрозе взрывов в ЦРБ Балашихи, больнице №119 в Химках и детской поликлинике в Наро-Фоминске. Информация о минировании не подтвердилась.
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