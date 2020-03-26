26марта 2020
четверг
|
Ребенок погиб при пожаре в частном доме в Истре
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 26 Марта 2020, 12:39
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что во время пожара в частном доме СНТ «Истра-2» деревни Крючково городского округа Истра погиб ребенок и еще двое детей пострадали.
Уточняется, что в 23:43 поступил сигнал о пожаре в частном доме дачного типа. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение одного дома по всей площади 20 квадратных метров, а также горение мансарды второго дома на площади 15 квадратных метров.
В доме находилось шесть человек: двое взрослых и четверо детей. Взрослые с тремя детьми самостоятельно покинули дом, но один ребенок остался внутри. Двоим детям с ожогами лица и кистей рук на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались.
В 00:24 пожар удалось локализовать на площади 35 квадратных метров. В 00:29 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 01:36 обнаружили тело погибшего ребенка. В 02:00 – ликвидация последствий пожара.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +4 +6 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры