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Вежливый злоумышленник обчистил офис в Подмосковье и потерял награбленное
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 1 Апреля 2020, 10:35
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, полицейские задержали 25-летнего жителя Сергиево-Посадского округа, который «вежливо» ограбил офис кредитной организации.
Вооруженный ножом молодой человек зашел в офис кредитной организации и потребовал отдать ему денежные средства.
«Неоднократно извиняясь за свой поступок, мужчина похитил около 300 тысяч рублей и скрылся с места происшествия», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Подозреваемого в разбойном нападении задержали в одной из гостиниц Владимирской области. Задержанный пояснил, что похищенные деньги потерял.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей.
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