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В Орехово‑Зуеве запустили горячую линию для жителей дома, где произошел взрыв
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Апреля 2020, 17:43
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Орехово-Зуевского городского округа Геннадию Панину в течение недели решить все частные вопросы жителей дома 31 по улице Гагарина, все вопросы можно будет задать по телефону горячей линии: 8 (496) 412-14-37.
Воробьев проводит встречу с жителями дома, где в субботу утром произошел взрыв газа. Перекрытия второго подъезда обрушились с пятого по первый этаж.
Он сообщил, что задача главы - разместить жителей, которые высказали желание. Нуждающимся будут предоставлены средства.
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