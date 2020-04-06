06апреля 2020
понедельник
|
При пожаре в строении в Красногорске никто не пострадал
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 6 Апреля 2020, 12:15
Как информируется на официальном сайте ГУ МЧС по Московской области, в подмосковном Красногорске минувшей ночью потушили пожар в строении, пострадавших нет.
5 апреля в 21:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Красногорск.
«В 01:50 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - сказано в сообщении.
К тушению привлекались пять единиц техники и девятнадцать человек.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +3 +5
вечером -1 +1 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры