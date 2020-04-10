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Трех иностранцев задержали в Подмосковье за незаконное производство психотропных веществ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Апреля 2020, 11:06
Как сказано на сайте «МВД медиа», в Московской области сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в незаконном производстве психотропных веществ, они организовали лабораторию в городском округе Серпухов.
По официального представителя МВД РФ Ирины Волк, было установлено, что задержанные сняли дом в городском округе Серпухов, в котором создали лабораторию по производству мефедрона.
Он сообщил, что в доме полицейские нашли различные емкости с прекурсорами, а также канистры с соляной кислотой, весы, контейнеры, наполненные жидкостью.
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