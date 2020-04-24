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В Подольске пьяный водитель въехал в тросовое ограждение и повредил машину
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Происшествия — 24 Апреля 2020, 13:32
Как проинформировала «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску, в подмосковном Подольске пьяный водитель автомобиля Mazda въехал в тросовое ограждение и сильно повредил машину.
«В Подольске на Варшавском шоссе недалеко от поселка Кузнечики 23 апреля около 20:00 водитель автомобиля Mazda в состоянии алкогольного опьянения въехал в тросовое ограждение. Пострадавших нет», - сообщила сотрудница.
По словам очевидцев, пассажир автомобиля также был пьян. После ДТП вместе с водителем они пытались сбежать, однако их поймали.
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