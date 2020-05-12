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Труба загорелась на заводе в Долгопрудном
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Мая 2020, 10:24
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, в Долгопрудном произошло загорание трубы на заводе, его площадь составила один квадратный метр, в результате происшествия никто не пострадал.
«В 16:24 11 мая поступило сообщение от очевидца о возгорании трубы на территории завода ОАО ПО «ТОС» по адресу: городской округ Долгопрудный, Лихачевский переулок, дом 5В. В результате пожара погибших и пострадавших нет», - сказано в сообщении.
На месте происшествия наблюдалось горение трубы на уровне третьего этажа на площади одного квадратного метра. Ликвидацию пожара объявили в 19:18.
В результате происшествия никто не пострадал.
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