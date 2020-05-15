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Поезд сбил автомобиль на переезде в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Мая 2020, 10:16
Как информируется на сайте Московской железной дороги, поезд сбил легковой автомобиль на переезде станции Бекасово-Сортировочное в столице, водителю потребовалась помощь медиков.
«Водитель автомобиля, по предварительной информации, грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и избежать столкновения не удалось», — сказано в сообщении.
Легковой автомобиль был поврежден, водителю потребовалась медицинская помощь. Локомотивная бригада поезда не пострадала.
Из-за ДТП была задержана электричка №6826 от станции Столбовая до станции Бекасово-1. На движение других поездов инцидент не повлиял.
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