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На трассе в Кашире задержали мужчину, перевозившего партию героина
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Мая 2020, 09:43
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, полицейские в городском округе Кашира на трассе М-4 «Дон» задержали пассажира такси, подозреваемого в сбыте героина.
При обыске транспорта был обнаружен пакет с порошкообразным веществом внутри. Также у мужчины в кармане куртки нашли аналогичный сверток.
«По результатам химического исследования установлено, что содержимое свертков является наркотическим средством – героином общей массой около 250 граммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Задержанный рассказал, что перевозил наркотики с целью дальнейшего сбыта через тайник-закладку в городе Липецк.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.
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