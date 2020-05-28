28мая 2020
четверг
|
В Подмосковье задержали подозреваемых серии краж из банкоматов на сумму свыше 1 млн руб
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 28 Мая 2020, 10:42
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, подмосковные полицейские задержали группу лиц, которых подозревают в серии краж из банкоматов и терминалов, расположенных в магазинах крупных торговых сетей.
Сумма ущерба составила свыше 620 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
По словам Петровой, полицейские установили и при поддержке Росгвардии задержали по местам жительства трех ранее судимых жителей Коломенского городского округа в возрасте от 44 лет до 51 года, подозреваемых в кражах.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +14 +16 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры