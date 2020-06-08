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В Балашихе более пяти суток разыскивают пропавшего 37‑летнего мужчину
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Происшествия — 8 Июня 2020, 09:36
Как информируется в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», в Балашихе ищут 37‑летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно со 2 июня.
«Пропал 37-летний Андрей Владимирович Хритинин, городской округ Балашиха, Московская область. Со 2 июня его местонахождение неизвестно», – сказао в сообщении.
Рост пропавшего — 170 сантиметров, у него плотное телосложение. Волосы рыжие с проседью, глаза светло-карие. Был одет в черную стеганую куртку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки.
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