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Люди пострадали в результате пожара на даче в Богородском округе
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Происшествия — 22 Июня 2020, 12:28
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, пожар произошел в дачном доме в поселке Воровского подмосковного Богородского округа, в результате возгорания пострадали люди.
Сообщение о пожаре в деревянном доме на территории СНТ «Рассвет» поступило спасателям в понедельник в 04:03.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дачного дома по всей площади – 36 квадратных метров», - сказано в сообщении.
Ликвидировать возгорание удалось в 06:20. В результате пожара есть пострадавшие.
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