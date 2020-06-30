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Пожар потушили в частном доме в Дмитрове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Июня 2020, 09:36
Как информируется на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области, возгорание частного жилого дома произошло в ночь на вторник в деревне Поздняково в Дмитровском городском округе.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 01:00. Возгорание было ликвидировано в 05:40.
«Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 10 человек», - сказано в сообщении.
За минувшие сутки в Подмосковье произошло сорок семь пожаров.
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