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Стали известны подробности аварии с автобусом на трассе в Чехове
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 1 Июля 2020, 11:06
Как рассказал РИАМО в среду представитель пресс-службы «Мострансавто», авария с восемью пострадавшими на трассе в подмосковном Чехове произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не пропустил на дороге пассажирский автобус.
Он сообщил, что в настоящие время на месте происшествия работают сотрудники «Мострансавто» и специалисты экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, авария произошла на втором километре автодороги Чехов - Кресты. Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем такси марки Skoda.
В результате аварии пострадали 8 человек - водитель автобуса и 7 пассажиров, в числе которых двое несовершеннолетних. 3 человека находятся в тяжелом состоянии.
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