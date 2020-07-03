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Подозреваемых в сбыте 2 килограммов наркотиков задержали в Солнечногорске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 3 Июля 2020, 10:15
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, подмосковные полицейские в городском округе Солнечногорск задержали подозреваемых в сбыте 2 килограммов наркотиков, задержание проводилось при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром».
«Сотрудниками полиции была получена оперативная информация о том, что в лесном массиве вблизи деревни Дубровки находится закладка с наркотиком. Полицейскими было принято решение в этом месте выставить наблюдение. Через некоторое время оперативниками были замечены двое мужчин, которые прибыли на автомобиле и подобрали пакет с веществом светлого цвета, который при задержании был изъят полицейскими», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Задержанным 23 и 24 года. По предварительной информации, задержанные выполняли роль наркокурьеров и сбывали наркотические средства через тайники-закладки.
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