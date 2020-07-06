06июля 2020
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Пожар произошел в производственно‑складском помещении в Балашихе
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Происшествия — 6 Июля 2020, 10:40
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в городском округе Балашиха ночью в понедельник загорелось производственно-складское помещение, из-за пожара эвакуировали двести человек.
«В 02:33 06 июля 2020 года от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Балашихинского МПСГ поступило сообщение о задымлении в производственно-складском помещении по адресу: городской округ Балашиха, 1-й Липовый переулок, дом 4», - сказано в сообщении.
На момент прибытия первого пожарных был задымлен ангар, обнаружено два очага горения на площади 30 и 40 квадратных метров.
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