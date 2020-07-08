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Электроснабжение 114 населенных пунктов было нарушено в Подмосковье из‑за прошедшей грозы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Июля 2020, 10:50
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области, из-за неблагоприятных погодных условий в Подмосковье произошло отключение электроснабжения в 114 населенных пунктах.
Грозовой фронт, который прошел по западу Московской области, стал причиной отключения электроснабжения в 12 городских округах.
«Было прервано электроснабжение 114 населенных пунктов с населением около 10 тысяч человек, 17 социально значимых объектов», - сказано в сообщении.
По состоянию на 07:00 среды, крупных технологических отказов нет, последствия непогоды устраняются.
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