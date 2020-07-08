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В Щелкове полицейские задержали подозреваемых в сбыте марихуаны
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 8 Июля 2020, 10:51
Как информируется в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, подмосковные полицейские в городском округе Щелково задержали супружескую пару, которая подозревается в сбыте более 600 граммов наркотика.
«При личном досмотре у задержанной полицейскими обнаружены и изъяты 3 полимерных пакета с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое пакетов является наркотическим средством – марихуаной общей массой более 600 граммов», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Супружескую пару – 45-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, - задержали в лесополосе.
«Злоумышленники пояснили, что приобрели наркотик через интернет-магазин и приехали забрать его из закладки», – сообщила Петрова.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.
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