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Число пострадавших в ДТП на Щелковском шоссе в Подмосковье выросло до семи
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Происшествия — 13 Июля 2020, 09:46
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, число пострадавших в результате дорожной аварии в городском округе Лосино-Петровский на 42-м километре Щелковского шоссе увеличилось до 7 человек.
Авария произошла днем 12 июля. Два легковых авто столкнулись лоб в лоб из-за выезда на встречную полосу одной из машин, сообщалось о шести пострадавших.
«В результате ДТП пострадало семь человек, включая ребенка восьми лет», — сказано в сообщении.
Пострадавших с травмами средней степени тяжести госпитализировали в горбольницу №2 в Щелкове.
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