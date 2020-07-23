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Тело мужчины обнаружили в пруду в Коломенском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Июля 2020, 11:45
Как проинформировал РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, в деревне Речки в Коломенском городском округе в пруду нашли тело мужчины.
«Утонувшего нашли в местном пруду в деревне Речки», - сообщил собеседник агентства.
Личность мужчины устанавливается.
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