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Один человек пострадал из‑за хлопка газа в Одинцове
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Июля 2020, 10:40
Как сказано на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в подмосковном Одинцове в строящемся дачном доме произошел хлопок газо-воздушной смеси, пострадал один человек.
На момент ЧП в доме находились трое рабочих, которые проводили внутреннюю отделку стен.
«При сушке оштукатуренных стен газовой горелкой произошел хлопок газа без последующего возгорания. Разрушений не последовало», — говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадал один человек. Его доставили в одинцовскую районную больницу №2.
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