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Информация об угрозе взрыва домов в Химках не подтвердилась
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Июля 2020, 10:40
Как рассказал в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в подмосковных Химках эвакуировали жителей трех домов из-за сообщения о минировании, информация об угрозе взрыва не подтвердилась.
«Информация не подтвердилась, эвакуация прекращена», - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что, по предварительной информации, после сообщения об угрозе взрыва началась эвакуация жителей трех домов.
«Принимаются меры к установлению лица, сделавшего (ложное - ред.) сообщение», - сообщил представитель пресс-службы.
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