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Неизвестные «заминировали» магазины «Магнит» в Подмосковье и Шереметьево
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 13 Августа 2020, 13:15
Как информирует ТАСС, неизвестные сообщили о минировании всех магазинов сети «Магнит», отделений почты на территории Подмосковья и самолетов в аэропорту Шереметьево.
Специалисты в настоящие время проверяют данную информацию.
«Поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах во всех торговых точках сети «Магнит» и отделениях почты в Московской области. Кроме того, проверяется информация о минировании воздушных судов, стоящих в аэропорту Шереметьево», - сообщил источник агентства.
Он подчеркнул, что эвакуацию из Шереметьева не проводили.
Ранее неизвестные сообщили о минировании аэропорта Жуковский.
Волна сообщений о минировании началась в российских городах с осени прошлого года. Злоумышленники отправляют письма по электронным адресам школ, магазинов, торговых центров и так далее, сообщая, что здание заминировано. Все эти сообщения оказались ложными.
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