21августа 2020
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Открытое горение ликвидировали в строении в Электростали
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Августа 2020, 11:12
Как информируется на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области, в здании в Строительном переулке в Электростали пожарные ликвидировали открытое горение, на это ушло более 3 часов.
Возгорание площадью 2,4 тысячи квадратных метров произошло в пятницу в 06:21.
«На место убыла оперативная группа Электростальского пожарно-спасательного гарнизона. В 09:24 – локализация пожара на площади 2,4 тысячи квадратных метров. В 09:38 – ликвидация открытого горения», – сказано в сообщении.
Согласно предварительным данным, в момент пожара люди на объекте отсутствовали.
Сведения о погибших и пострадавших уточняются. Причины возгорания также устанавливаются.
По данным открытых источников, по данному адресу находятся магазин автозапчастей и рекламное агентство.
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