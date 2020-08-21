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Здание загорелось в Строительном переулке в Электростали
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Августа 2020, 11:14
Как сказано на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, в подмосковной Электростали загорелось здание в Строительном переулке, дом 9.
На место ЧП убыла оперативная группа электростальского пожарно-спасательного гарнизона.
«К тушению возгорания привлекли 17 единиц техники и 62 человека, из них от МЧС — 43 человека и 11 единиц техники», — уточняется в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.
По данным открытых источников, по данному адресу находятся магазин автозапчастей и рекламное агентство.
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