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Подмосковные полицейские задержали банду, занимавшуюся сбытом поддельных ценных бумаг
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 21 Августа 2020, 11:15
Как сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, сотрудники полиции при содействии службы безопасности одного из банков России задержали в Подмосковье группу лиц, участники которой подозреваются в сбыте поддельных ценных бумаг в крупном размере.
Злоумышленники в одном из банков в Щелкове пытались сбыть фальшивые депозитные сертификаты на крупную сумму, выданные от имени одного из банков.
«Задержаны пятеро мужчин в возрасте от 38 до 57 лет. При проведении обысков в их жилищах изъяты документация и предметы, подтверждающие факт осуществления попыток реализации поддельных ценных бумаг», — уточняется в сообщении.
Мужчины в течение длительного времени пытались реализовать фальшивые депозитные сертификаты, предлагая их представителям коммерческих структур под видом подлинных.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 186 УК РФ (сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Подозреваемых заключили под стражу. Полиция продолжает розыск возможных соучастников.
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