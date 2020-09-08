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Домработница украла у жительницы Люберец украшения на сумму более 700 тыс рублей
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Происшествия — 8 Сентября 2020, 14:45
Сотрудники полиции задержали женщину, которая украла у жительницы подмосковных Люберец украшения на сумму более 700 тысяч рублей, сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
В дежурную часть Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от 69-летней местной жительницы о том, что у нее из частного дома, расположенного в поселке Томилино, похищено более 30 наименований золотых изделий. Общий материальный ущерб составил более 700 тысяч рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержана 30-летняя женщина, которая работала у заявительницы домработницей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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